В сети сравнили фото Объединительного собора и собрания у Филарета

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет проводит в столичном Владимирском соборе собрание некоторых священников бывшей Украинской православной церкви Киевского патриархата, которое сами его участники называют «поместным собором».

Об этом на своей странице в Facebook сообщил архиепископ Православной церкви Украины Евстратий (Зоря), разместив фото собрания.

«Объединительный Собор в Святой Софии 15.12.18 (первое фото) – и «разъединительное собрание» во Владимирском 20.06.19 (второе фото)», - отметил он.

При этом архиепископ Евстратий назвал это собрание «унижением исторического имени Киевского Патриархата».

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«Досадно смотреть на унижение исторического имени Киевского Патриархата. Но Бог и это может, хотя пока не понимаю, как, обратить во благо», - отметил он.

По информации СМИ, собрание проходит в закрытом для представителей СМИ режиме.

Как сообщал УНИАН, 15 мая почетный патриарх Киевский и всей Украины-Руси Филарет заявил, что хочет сохранить УПЦ КП, которая была одной из основательниц единой поместной Православной церкви Украины, чтобы в Украине во время литургий поминали имя киевского патриарха.

24 мая синод ПЦУ показал внутреннее единство Православной церкви Украины и выразил поддержку предстоятелю церкви, митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию.

В Православной церкви Украины заявляли, что любые мероприятия, проводимые от имени бывшей УПЦ КП, являются незаконными.