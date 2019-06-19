В ГПУ заявили, что не верят в сотрудничество с Кремлем в деле МН17

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что не верит в сотрудничество с Кремлем в деле о сбитом самолете рейса МН17.

Об этом он сообщил журналистам после пресс-конференции международной совместной следственной группы, расследующей сбитие самолета рейса МН17 над Донбассом 17 июля 2014 года.

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«Я абсолютно не верю в сотрудничестве с Кремлем по этому делу... Поэтому я бы очень рекомендовал всем российским гражданам, причастным к этому преступлению, как можно скорее связаться с украинской или голландской прокуратурой и получить статус свидетеля под защитой. Потому что стиль поведения Кремля с подчиненными, которые совершают преступления за границей, хорошо известен всей мировой общественности», - отметил он.

Генпрокурор считает, что объявление сегодня подозрений четырем фигурантам дела - это критически важный шаг в развитии следствия.

«Мы считаем, что сегодня сделан критически важный шаг... Это первые конкретные подозрения и начало в марте следующего года судебного разбирательства. За ними разумеется будут следовать все остальные. Сколько их будет - покажет следствие и Украины, и совместной следственной группы. Еще раз повторяю, что речь идет о том, что мы начинаем от солдат, а заканчиваем генералами и политиками», - подчеркнул Луценко.

На своей странице в Facebook он также отметил, что следующим подозрения выдвинут российским военным и политикам.

«Внимательно читая текст подозрений первым четырем, просматривая обнародованные разговоры подозреваемых, можно понять дорожную карту следующих - в фокусе следствия находятся российские военные и политики, которые выполняли и организовывали это преступление», - написал генпрокурор.

Справка УНИАН. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс «Бук», выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

25 мая 2018 года стало известно, что правительство Нидерландов начал предпринимать шаги для привлечения России к ответственности за сбитие самолёта рейса MH17.

Австралия заявила, что будет добиваться от России выплаты компенсаций семьям жертв рейса MH17.