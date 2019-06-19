Гройсман заявил о планах дать людям право выбирать руководителей своих регионов
07:59, 19 июня 2019Политика
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Глава правительства намерен сегодня вынести на рассмотрение Кабмина вопрос сокращения госадминистраций на 50%.
Гройсман хочет сократить госадминистрации / фото УНИАН
Кабинет министров Украины на ближайшем заседании рассмотрит инициативу о сокращении на 50% районных и областных государственных администраций.
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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в вечернем эфире ICTV.
Премьер подчеркнул необходимость законодательного закрепления права людей избирать руководителей своих регионов.
«Я завтра выношу на рассмотрение правительства: нужно с 1 января 2020 года сократить на 50% облгосадминистрации и райгосадминистрации. И нужно забрать право у президента и правительства назначать этих людей», – заявил Гройсман.
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