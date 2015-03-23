Филатов: Наливайченко должен извиниться за свою ложь, иначе будет суд

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Филатов сказал во время пресс-конференции в Днепропетровске.

Депутат заявил, что он с депутатом от "Блока Петра Порошенко" Виталием Куприем в пятницу, 20 марта, присутствовал на допросе заместителей председателя Днепропетровской ОГА Геннадия Корбана и Святослава Олийныка. Филатов добавил, что этот допрос не имеет никакого отношения к убийству офицера СБУ, которое состоялось на следующий день, в субботу".Читайте такжеВ тайном протоколе Минских соглашений Порошенко пообещал Путину освободить Коломойского - Денисенко

"Когда господин Наливайченко, который является профессиональным спецслужащим, получается и сваливает все в одну кучу... Какие-то офицеры Нацгвардии, какие-то работники штаба АТО, которые выписывают фальшивые пропуска, какие-то похищенные люди, убийство, к сожалению, в Волновахе работника спецслужб и в конце все это завершается тем, что за этим чуть ли не стоят сотрудники Днепропетровской областной государственной администрации", - сказал Филатов.

По его убеждению, это "невероятная, циничная по своей аморальностью ложь".

"Я считаю, что господин Наливайченко просто обязан выйти и извиниться за такие свои заявления. Мы будем предпринимать все возможные усилия, которые в компетенции народного депутата, чтобы все обвинения, которые прозвучали со стороны господина Наливайченко, были в суде опровергнуты", - подчеркнул депутат.

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Как сообщал УНИАН, 23 марта Наливайченко сообщил, что в розыск объявлен гражданин Украины Гордеева, который причастен к убийству в Волновахе сотрудника СБУ - капитана Дмитрия Манзика.

По его словам, бойцы спецподразделения СБУ "Альфа" совместно с сотрудниками МВД в Донецкой, Днепропетровской областях и Днепропетровске задержали 9 участников вооруженного бандформирования, которая наладила контрабандную поставку ликвидных товаров на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей.

По словам Наливайченко, во время обысков у членов группировки изъято огромное количество различного оружия, в том числе в Днепропетровской области.

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Наливайченко отметил, что члены этого бандформирования "имели выходы на отдельных народных депутатов, представителей отдельных облгосадминистраций".

При этом глава СБУ отметил, что после задержания отдельных членов группировки "нам пытаются сопротивляться члены парламента нашего украинского, но они будут видеть себя в криминальных хрониках пока не будет снята депутатская неприкосновенность, а мы будем продолжать расследование этого дела, мы понимаем, что это еще часть банды. Не исключаем, что гражданин Гордеев является главарем банды".

Также Наливайченко отметил, что сейчас идет проверка о возможном финансировании этого бандформирования со стороны отдельных украинских чиновников.