"Мы перебили России игру": Климкин рассказал, как Путин хотел использовать пленных моряков

Министр иностранных дел Павел Климкин надеется, что при широкой международной поддержки украинских моряков удастся вернуть домой.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Россия использует захваченных в Керченском проливе украинских моряков для достижения своих целей на международной арене, в частности в международных спорах с Украиной.

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Об этом он сказал в комментарии изданию Крым.Реалии.

«Но, понимаете, почему Россия отказывается выполнять решение (Международного трибунала ООН по морскому праву) - мы ей перебили игру. То есть, Россия хотела ребят использовать как разменную монету. Сейчас использовать их как рычаг. Просто их на что-то разменять», - заявил Климкин.

Министр напомнил, что Международный трибунал ООН по морскому праву вынес четкое решение, согласно которому Россия должна освободить украинских моряков.

Он надеется, что при широкой международной поддержки украинских моряков удастся вернуть домой из российского плена.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

16 апреля 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с целью освобождения пленных и судов.

25 мая суд ООН обнародовал решение о применении временных мер в деле по иску Украины к РФ. Суд обязал Россию освободить моряков и суда. В то же время суд не удовлетворил просьбу Украины обязать РФ прекратить уголовное преследование пленных.

Согласно решению суда, Россия до 25 июня должна информировать суд об исполнении приказа об освобождении украинских моряков и судов.