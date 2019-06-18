Меркель стало плохо на встрече с Зеленским (видео)

Канцлеру Германии могло стать плохо из-за жары - в Берлине сегодня около 30 градусов тепла.

Канцлеру Германии Ангеле Меркель во вторник, 18 июня, во время официальной встречи в Берлине с президентом Украины Владимиром Зеленским стало плохо.

На распространенном в СМИ видео видно, как канцлера Германии сильно трясет.

Отмечается, что Меркель стало плохо, когда она вместе с Зеленским стояла на красной дорожке в ожидании гимнов стран. В какой-то момент ее начало трясти. За одну минуту канцлер Германии восемь раз поменяла положение рук. При этом Владимир Зеленский все время стоял ровно.

Как сообщал УНИАН, Зеленский сегодня находится с официальным визитом в Германии, где, в частности, уже встретился с Меркель. Церемония встречи украинского президента с воинскими почестями в резиденции канцлера Германии транслировалась в эфире украинских информационных телеканалов. В частности, в составе украинской делегации - заместитель главы Администрации президента Вадим Пристайко, секретарь СНБО Александр Данилюк, вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко. В Администрации президента сообщали, что Зеленский будет говорить с Меркель о прекращении войны на Донбассе и новых экономических перспективах.