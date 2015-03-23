Сотрудники СБУ занимаются контрабандой в зоне АТО - Корбан

Заместитель главы Днепропетровской ОГА Геннадий Корбан заявил, что контрабандой в зоне АТО занимаются сотрудники Службы безопасности Украины.

"Именно сотрудники СБУ наладили и крышуют систему перевозки товаров в зоне АТО. Это связано с сопровождением металлолома, сигарет и так далее", - сказал он на пресс-конференции в Днепропетровске, комментируя сегодняшние обвинения главы СБУ Валентина Наливайченко, сообщает LB.ua.

Корбан заявил, что власти Днепропетровской области требуют создания следственной комиссии в парламенте, которая должна разобраться досконально в этом вопросе и доказать или опровергнуть связь между похищением чиновника мэрии Днепропетровска Александра Величко и убийством сотрудника СБУ в Волновахе. Если данные Наливайченко не будут убедительными, в Раде будут собирать подписи об его отставке, подчеркнул замглавы ОГА.

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Он добавил, что ДнепрОГА является "крепостью, которая сдерживает агрессию". Но вместо того, чтобы помочь, центральная власть, возможно, сделала ее "предметом какого-то тайного протокола в Минске". "Я, конечно, надеюсь, что это не так, но сомнения имеются", - сказал Корбан.

"На меня есть порядка 8 уголовных дел, а на Вилкула - нет ни одного, на Бойко - нет ни одного и на всех остальных преступников, которые сидят в "Оппозиционном блоке" и прячутся за депутатским мандатом, нет ни одного", - подытожил Корбан.