"Нет оснований": комитет Рады отказался поддержать представление на увольнение Луценко

По словам главы правоохранительного комитета Андрея Кожемякина, в представлении не указаны законные основания для увольнения действующего генпрокурора.

Комитет Верховной Рады по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности заявил, что имеет замечания к представлению президента Владимира Зеленского об увольнении Юрия Луценко с должности генерального прокурора.

Об этом сообщает "Новое время".

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Как утверждает глава комитета Андрей Кожемякин, в представлении не указаны законные основания для увольнения Луценко. В частности, в нем не приведены выводы квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП).

«Генпрокурор увольняется с должности по согласию ВР в связи с подачей заявления об увольнении, которое он не подал. Во-вторых, на основании представления квалификационной комиссии прокуроров или Высшего совета правосудия. Выводов КДКП также нет», – отметил он.

По словам Кожемякина, в представлении также не указан докладчик по данному вопросу на комитете. Поэтому комитет не поддержит представление об увольнении Луценко с должности.

«Подкомитет сегодня рассматривал представление. И он против рассматривать это представление на заседании комитета. 90% членов комитета не будут голосовать за представление. Если я его завтра поставлю (на повестку дня комитета – УНИАН), депутаты не придут и кворума не будет», – добавил Кожемякин.

Он также обратился к представителю президента в Верховной Раде Руслану Стефанчуку с просьбой решить этот вопрос.

Как сообщал УНИАН, в комитете Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности сложилась противоречивая ситуация относительно президентского проекта постановления о предоставлении согласия на увольнение Юрия Луценко с должности генпрокурора.