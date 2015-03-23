Украинская армия входит в пятерку сильнейших на континенте - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время встречи с командирами бригад и батальонов Вооруженных сил Украины в Национальном университете обороны Украины.

По его словам, на сегодня украинская армия входит в пятерку сильнейших на континенте.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко заявляет, что есть твердая надежда на мир, но Украина готовится оборонять государство.

«Что происходит сейчас? Сейчас есть война, но есть твердая надежда на мир. И как украинский президент и Украина как государство делаем все, чтобы этот мир был установлен. Но мы готовимся к обороне государства, мы отнюдь не романтики, и мы делаем все возможное, чтобы в случае, когда, не дай Господь, будут развернуты активные наступательные действия против Украины, со всей силой встретить и дать врагу по зубам», - сказал глава государства.