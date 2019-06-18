Кремль ответил Зеленскому на его первую фразу для встречи с Путиным

Зеленский на первой встрече с президентом России намерен сказать, что оккупированный Крым является неотъемлемой частью Украины.

В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин найдет что ответить президенту Украины Владимиру Зеленскому на слова об украинском Крыме, если состоится встреча глав двух государств.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Мы видели эти слова президента Украины, которые он произнес в одном из интервью. У меня нет сомнений, что президент Путин всегда начинает общение с правильных фраз. В случае если такое общение когда-нибудь состоится я не сомневаюсь, что он тоже начнет с правильной фразы», - сказал Песков, отвечая на вопрос, что ответит Путин на первые слова Зеленского.

При этом он подчеркнул, что в части Донбасса «это надо говорить не Путину, а жителям Донбасса».

«По Крыму уже особо и говорить нечего», - добавил Песков.

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Как сообщал УНИАН, 18 июня Зеленский заявил в интервью немецкому изданию BILD, что на первой встрече с Путиным скажет, что оккупированный Крым является неотъемлемой частью Украины.

"Начнем с того места, что Донбасс и Крым - это Украина", - подчеркнул Зеленский, отвечая на вопрос, что он скажет Путину на первой их встречи.

На вопрос, не является ли Крым потерянным для Украины, Зеленский ответил: "Крым - это Украина. И мы надеемся, что вскоре он будет возвращен. Я очень люблю Крым. Я посещал его много-много раз. Это уникальное место в Украине с его природой и историей. Для меня Крым всегда был и будет частью Украины".