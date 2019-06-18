В Украину направили нового поверенного в делах США

Посол Уильям Тейлор будет руководить Посольством США в Украине на период выборов и переходного периода.

Посол Уильям Тейлор вернулся в Украину как временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине.

Об этом говорится в сообщении на сайте Посольства США в Украине.

«Посольство США в Киеве приветствует Посла Уильяма Тейлора, который вернулся в Украину как временный поверенный в делах США. Он будет руководить нашей командой в это время исторических выборов и переходного периода», - говорится в сообщении.

Также сказано, что Тейлор должен принести в команду американского посольства «богатый дипломатический опыт в этот важный момент в отношениях между Украиной и США».

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В Посольстве напомнили, что Тейлор уже был послом США в Украине в 2006-2009 годах, а также был специальным координатором Государственного департамента по вопросам Ближнего Востока, представителем США в Ближневосточном квартете и на других дипломатических должностях.

Перед последним назначением господин Тейлор занимал должность исполнительного вице-президента Института мира США.

«Я с нетерпением жду того, чтобы возглавить команду посольства США в развитии прочных рабочих отношений с президентом Зеленским и его командой, другими украинскими должностными лицами и политическими силами, а также поддержке наших крепких партнерских отношений с общественными организациями и украинским народом», - сказал Тейлор.

«Соединенные Штаты остаются глубоко преданными успеху стабильной, процветающей, демократической и свободной Украины, и мы продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины», - добавил он.

Также сказано, что Кристина Квин, которая недавно руководила американским посольством как временный поверенный, вернется к своей работе в должности заместителя главы миссии.

Как сообщал УНИАН, 7 мая в Посольстве США в Украине заявили, что посол Мари Йованович до конца мая завершит свою работу, хотя срок его полномочий истекал летом.