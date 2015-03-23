Федерация еврейских общин России осудила неонацистский форум в Петербурге

Об этом говорится в заявлении на сайте федерации.

"Федерация еврейских общин России выражает свою крайнюю озабоченность и недоумение тем, что на масштабном форуме в Санкт-Петербурге – городе, пережившем все ужасы фашистской блокады, – было разрешено собраться самым ультранационалистическим силам Европы", - говорится в заявлении.

Читайте такжеВ Петербурге накануне юбилея Победы проведут слет европейских и российских нацистовФЕОР указывает, что в Петербурге собрались представители различных ультранационалистических партий Европы, в том числе, таких одиозных, как греческая "Золотая заря", Национал-демократическая партия Германии, чей лидер Удо Фойгт, также принимавший участие форуме, ранее недвусмысленно заявлял, что считает свою партию преемником гитлеровской НСДАП, Австрийская партия свободы, Партия шведов, раньше именовавшаяся "Национал-социалистическим фронтом", Британская национальная партия, чей экс-лидер Ник Гриффин, также участвующий в форуме, "прославился" отрицанием Холокоста, итальянская "Новая сила", лидер которой Роберто Фьоре прямо именует себя "фашистом".

"Особенно цинично смотрится это сборище на фоне планируемых в 2015 году масштабных мероприятий, посвященных 70-летию Победы над нацизмом", - говорится в заявлении.

22 марта в Петербурге прошел так называемый Международный русский консервативный форум, куда были приглашены лидеры крайне правых партий и движений многих европейских стран, а также известный российский неонацист, воюющий в составе бандформирований "ЛНР" Алексей Мильчаков.

По сообщениям СМИ, протестующих против проведения форума антифашистов задержала полиция.