Зеленский назначил Балана командующим Нацгвардии

До этого Балан занимал должность заместителя командующего Нацгвардии и исполнял полномочия руководителя ведомства.

Президент Владимир Зеленский назначил Николая Балана командующим Национальной гвардии Украины. Об этом говорится в указе президента №407. До этого Балан занимал должность заместителя командующего Нацгвардии и исполнял полномочия руководителя ведомства.

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