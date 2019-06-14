Зеленский назначил Балана командующим Нацгвардии
16:42, 14 июня 2019Политика
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До этого Балан занимал должность заместителя командующего Нацгвардии и исполнял полномочия руководителя ведомства.
Балан назначен указом президента №407 / фото: ngu.gov.ua
Президент Владимир Зеленский назначил Николая Балана командующим Национальной гвардии Украины.
Об этом говорится в указе президента №407.
До этого Балан занимал должность заместителя командующего Нацгвардии и исполнял полномочия руководителя ведомства.
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