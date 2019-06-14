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Зеленский назначил Балана командующим Нацгвардии

16:42, 14 июня 2019
Политика
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Балан назначен указом президента №407 / фото: ngu.gov.ua

Об этом говорится в указе президента №407.

До этого Балан занимал должность заместителя командующего Нацгвардии и исполнял полномочия руководителя ведомства.

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Теги: #Нацгвардия#Владимир Зеленский