Климкин о возможном визите комиссара Совета Европы в Крым: "Очередной российский "развод"

Украина уже давно настаивает на необходимости обеспечения постоянного присутствия в Крыму международных организаций, в частности, гуманитарных.

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что возможный ситуативный визит комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович в оккупированный Россией Крым ситуацию с нарушением прав человека не изменит, а необходимо создать на полуострове постоянную международную миссию.

Об этом глава МИД Украины сообщил в социальной сети Facebook.

«Очередной российский «развод» о визите комиссара СЕ по правам человека Дуни Миятович в оккупированный Крым. Такой визит должен согласовываться с нами и проходить согласно украинскому законодательству. А потемкинские деревни Россия, как это мы хорошо знаем, показывать умеет. Но, как говорится, нет дураков», - подчеркнул Климкин.

«В случае, если визит все-таки будет согласован, то для полного, а главное, правильного впечатления от изолированного и скрываемого Россией Крыма еврокомиссар должна обязательно ощутить «незабываемую» атмосферу закрытости полуострова несвободы и увидеть воочию преследования и аресты», - отметил он.

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«Все эти годы после оккупации мы без устали повторяем: нужно обеспечить постоянное присутствие в Крыму международных организаций, в частности, гуманитарных. На ситуацию не повлияет какой-то отдельный ситуативный визит, необходимо создать реальное постоянное международное присутствие на оккупированном полуострове. Надеюсь, что Совету Европы все же удастся не растерять доверие к себе», - подытожил глава МИД.

Как сообщал УНИАН, Дуня Миятович заявила, что планирует посетить оккупированный Крым.

«В связи с некоторыми заявлениями, которые распространяются в средствах массовой информации и сети относительно моего визита в Крым, я хочу подчеркнуть, что я действительно планирую отправиться в Крым, но пока это еще необходимо подтвердить», - отметила Миятович.