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Зеленский внесет законопроект о криминализации «кнопкодавства» - Стефанчук

15:56, 12 июня 2019
Политика
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За неперсональное голосование нардепам может грозить уголовная ответственность / фото: vk.com

Об этом сообщил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук в интервью «РБК-Украина».

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«Пока могу гарантировать, что в ближайшее время президент внесет законопроект, которым будет предусмотрена уголовная ответственность за неперсональное голосование», – заявил Стефанчук.

От также добавил, что система для голосования в Раде исчерпала свой ресурс в 2012 году, то есть уже 7 лет работает несертифицированная система голосования.

Как сообщал УНИАН, ранее представитель президента в ВР Руслан Стефанчук анонсировал внесение в парламент законопроектов об ответственности за кнопкодавство, депутатские прогулы, а также за голосование нардепами проектов закона в условиях имеющегося конфликта интересов.

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Теги: #Верховная Рада#кнопкодавы#кнопкодавство в Раде