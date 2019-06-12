Зеленский внесет законопроект о криминализации «кнопкодавства» - Стефанчук

Соответствующий законопроект, по словам представителя президента в ВР, будет подан уже в ближайшее время.

Президент Украины Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду законопроект об уголовной ответственности за «кнопкодавство».

Об этом сообщил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук в интервью «РБК-Украина».

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«Пока могу гарантировать, что в ближайшее время президент внесет законопроект, которым будет предусмотрена уголовная ответственность за неперсональное голосование», – заявил Стефанчук.

От также добавил, что система для голосования в Раде исчерпала свой ресурс в 2012 году, то есть уже 7 лет работает несертифицированная система голосования.

Как сообщал УНИАН, ранее представитель президента в ВР Руслан Стефанчук анонсировал внесение в парламент законопроектов об ответственности за кнопкодавство, депутатские прогулы, а также за голосование нардепами проектов закона в условиях имеющегося конфликта интересов.