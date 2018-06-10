Украинский интерес. Коррекция для Донбасса, санкции сохраняются и мантра от Путина

Запад активно цепляется за Минские договоренности, настаивая на их полном выполнении Украиной. Наша страна как член международного сообщества пытается соответствовать образу предсказуемого партнера. Поэтому во время визита в Берлин Петра Порошенко тот заверил, что альтернатив им нет, хотя накануне в интервью Bild отмечал, что они не работают. Да и Верховная Рада после продолжительных дискуссий внутри коалиции пришла к компромиссу: не просто откорректировала закон об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донбасса, но и постановлением признала их оккупированными. Это только политическая декларация, из которой может развиться новая инициатива. И такой компромиссный подход выглядит более адекватным, чем призывы отдельных политиков обратиться в трибунал в Гааге, ведь украинский парламент не ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда.

Хотя решение по Донбассу далось парламентской коалиции непросто, реакция представителей террористов и российских официальных лиц на него свидетельствует, что овчинка стоила выделки. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заметно нервничает по поводу Донбасса, призывает своих коллеги из Германии и Франции к демаршу с целью принудить Киев выполнять Минские соглашения, но те не спешат прислушиваться к его заявлениям.

Зато Европейский Совет после непростого обсуждения решил продлить санкции против России до конца 2015 года, увязав их отмену с фактическим восстановлением контроля наших пограничников над российско-украинской границей. Способствовала этому и консолидированная позиция представителей украинской власти – как Порошенко в Берлине, так и Яценюк в Брюсселе настаивали на необходимости сохранения санкций против России. Отметим и проукраинскую позицию Польши и Литвы, последовательно поддерживающих нашу страну в противостоянии с Россией.

Российский лидер наконец-то появился на людях, но предпочитает не мелькать слишком долго. Если это не протокольная съемка, то короткое выступление, подобное состоявшемуся в Москве на собрании по поводу годовщины аннексии Крыма. В ходе митинга Владимир Путин не только выразил надежду на скорейшее прохождение Украиной «сложного периода», но и в очередной раз назвал россиян и украинцев «одним народом». Похоже, в Кремле ни перед чем не остановятся, чтобы подчеркнуть свою позицию: на востоке Украины идет гражданская война, а Крым должен быть российским.

Украина отметила годовщину геополитической ампутации Крыма асимметрично – визитом Реджепа Таипа Эрдогана в Киев, где тот подтвердил, что Крымский полуостров, по мнению Анкары, является украинским. Турция выглядит не только перспективным экономическим партнером для Украины, но и заинтересована в стабильности в Черноморском регионе. И турецкому истеблишменту вряд ли по душе превращение Крыма в «непотопляемый авианосец российского империализма».

Евгений Магда