Антикоррупционное бюро: финиш близок

Властьимущие в Украине столько раз обещали побороть коррупцию, что в создание действительно эффективного органа, который попытается искоренить эту проблему, верится с трудом даже на финальном этапе. Скепсис вызывала, в частности, парламентская возня с принятием необходимых для этого законодательных актов. А также затягивание с проверками кандидатов под шумок внесения изменений в соответствующие законы.

В целом, скандалы вокруг создания Антикоррупционного бюро начались еще в прошлом году и не прекращались даже после смены власти. Главным образом, дискуссии касались юрисдикции нового органа. Одни группы тянули Бюро под премьера, другие – под президента, третьи – под парламент. К примеру, чуть больше месяца назад, новый созыв Верховной Рады, лишь открыв сессию, провалил голосование за законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению деятельности Национального антикоррупционного бюро и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции» (№ 1660-д)».

Главным образом, возмущение документом выражали представители «Народного фронта», по мнению которых законопроектом предусматривалось слишком серьезное влияние на Бюро со стороны президента. Впрочем, непродолжительные переговоры позволили переголосовать документ, и вторая попытка голосования дала 283 голоса «за». Примечательно также и то, что на момент голосования отбор кандидатов на должность руководителя нового антикоррупционного органа был в самом разгаре.

Как бы там ни было, дабы все же сделать Бюро равноудаленным от всех ветвей власти (что является основным фактором его эффективности и соответствует требованиям ЕС) на компромиссы приходилось идти всем участникам процесса. В результате, в последней версии закона пришли к выводу, что в отставку руководителя Антикоррупционного бюро может отправить как президент, так и парламент, но по результатам международной проверки…

В шаге от финала

Кроме того, неприятный осадок вызывал и финальный этап конкурса, когда на должность главы Бюро были отобраны четыре кандидата. Во-первых, потому, что на одном из заключительных заседаний конкурсной комиссии вдруг был поднят вопрос о возможном расширении количества отобранных претендентов. Во-вторых, попытки некоторых членов комиссии пересмотреть предыдущие решения в пользу, опять же, увеличения количества кандидатов, которые должны пройти финальную спецпроверку. В-третьих, были озвучены сомнения относительно личностных и деловых качеств четверки уже отобранных кандидатов. Мол, один – депутат пропрезидентской политической силы в парламенте, другой – экс-защитник лидера другой парламентской фракции, третий – владеет бизнесом в сфере недвижимости за пределами Украины…

Учитывая тот факт, что все четыре кандидата две последних недели проходили жесткую люстрационную проверку в рамках конкурса на замещение должности руководителя Антикоррупционного бюро, на которой вряд ли были бы пропущены «темные участки» их биографии, все это выглядело бы очередной глупой возней. Если бы не одно «но». 5 марта в Верховной Раде был зарегистрирован, а 10 марта был передан для рассмотрения профильным комитетам, законопроект №2339 о внесении изменений в Закон Украины «О Национальном антикоррупционном бюро Украины (относительно отмены граничного возраста пребывания лица на должности Директора Национального антикоррупционного бюро Украины)». Авторы документа, народные депутаты от Блока Петра Прошенко Александр Грановский и Алексей Мушак, а также их коллега из «Народного фронта» Михаил Хмиль предложили не лимитировать директора Бюро предельным для госслужащих возрастом – 65 лет.

Это вызвало очередную волну возмущения в рядах некоторых кандидатов, не прошедших первую и вторую волну отбора на должность главы Антикоррупционного бюро, а также породило массу слухов. «Законопроектом предусмотрено, что отменяется норма об увольнении директора Бюро при достижении 65 лет. Напомню, что возрастное ограничение является общемировой практикой, а в Украине оно установлено для судей общей юрисдикции, судей Конституционного суда, для прокуроров… Когда закон вступит в силу - это даст возможность многим принять участие в конкурсе», - рассказал УНИАН глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, допуская, что подобная норма заставит провести конкурс заново.

Впрочем, по его словам, и без этого конкурсная комиссия наделала в процессе отбора массу технических ошибок. «К примеру, комиссия дала возможность подаваться и принимать участие в конкурсе иностранцам (ни один из них по многим причинам не прошел отбор – УНИАН). Это противоречит закону. Мы постоянно об этом говорили и требовали соблюдать процедуры», - напомнил он.

В то же время, источники УНИАН в Администрации президента и в парламенте отмечают, что вышеупомянутый законопроект со всеми его поправками – задел на будущее. В частности, внедрение этих изменений могло бы позволить привлекать к борьбе с коррупцией в Украине таких известных личностей как экс-замгенпрокурора США Богдан Витвицкий, которому уже 67 лет. В свое время он был главным государственным обвинителем в серии судебных процессов в США, при его участии осуждены 11 человек, участников мошеннического заговора. Среди них были и бизнесмены, и юристы, и банкиры…

К слову, на первых этапах конкурсного отбора на должность главы Антикоррупционного бюро в Украине, ходили слухи, что именно этого кандидата Петр Порошенко хотел бы видеть среди основных претендентов.

«Президент действительно хотел свою кандидатуру, но конкурсная комиссия провела прозрачный отбор четырех нынешних кандидатов. Все они в той или иной мере не отвечают желаниям главы государства, но Порошенко выберет кого-то из них. Других вариантов сейчас нет, вмешиваться в процедуру на последнем этапе отбора никто не будет», - рассказал УНИАН один из народных депутатов.

Рада в ожидании решения президента

В свою очередь, управляющий партнер, директор юридической компании «Грищенко, Пронин и партнеры» Евгений Пронин пояснил, что, учитывая отсутствие иностранцев среди четырех кандидатов, прошедших финальный этап конкурса, конкурсная комиссия не нарушает украинских законов, которые определяют кто именно может претендовать на должность руководителя Бюро на данный момент. Тем не менее, юрист не исключает, что, если на то появится чья-то политическая воля, Верховная Рада может внести изменения в закон. «Но любые изменения в принятый долгожданный закон расцениваю как негативные, так как это является прямым изменением правил игры после начала игры», - отметил он.

Впрочем, стоит отметить, что, согласно повестке дня пленарных заседаний, депутаты соберутся под куполом Верховной Рады не раньше 31 марта. В то же время, Украина не раз декларировала намерение создать Бюро до 1 апреля…

К тому же, парламентарии уходят от ответа, будет ли в ближайшее время рассматриваться вопрос о внесении изменений в закон об Антикоррупционном бюро (имеет ли смысл проводить для этого внеочередное заседание). «На самом деле, мы все заинтересованы, чтобы Бюро быстрее заработало, - рассказал УНИАН внефракционный народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Юрий Деревянко. – Мы подали президенту четыре кандидатуры и дело сейчас только за ним. То есть, в его компетенции выбрать того, кто будет отвечать всем требованиям. Если он так же, как все общество, хочет, чтобы этот процесс не затягивался, то решение о руководителе Антикоррупционного бюро должно быть в ближайшее время».

Впрочем, по словам парламентария, президент так же может и отклонить поданные кандидатуры и определяться с новыми, которых снова предложит конкурсная комиссия.

В свою очередь, один из кандидатов на должность руководителя Бюро, народный депутат от Блока Петра Порошенко Виктор Чумак считает, что вряд ли у президента могут возникнуть вопросы по предложенным конкурсной комиссией претендентам на должность. «Конкурс был открытым, все собеседования есть в отрытом доступе, это были прямые эфиры», - рассказал он.

Тем не менее, по его словам, назначения следует ожидать не раньше, чем через неделю-полторы (по закону у президента есть 10 дней, чтобы определиться).

«Сейчас уже не имеет значения, кто из четверых достойных кандидатов, выбранных конкурсной комиссией, займет должность руководителя Бюро. Главное, чтобы на этот орган никто не имел влияния. Собственно, именно поэтому мы пытались прописать его деятельность так, чтобы Бюро было полностью независимым», - отметил, в свою очередь, внефракционный народный депутат Борислав Береза.

Закон один для всех

В то же время, управляющий партнер, директор юридической компании «Грищенко, Пронин и партнеры» Евгений Пронин отмечает, что в вопросе назначения на должность главы Антикоррупционного бюро есть некая узурпация со стороны президента. «Монопольное право назначения на должность, не без безумной поддержки пропрезидентской фракции, получил президент. Но, благо, такой узурпации не произошло в вопросе освобождения с должности будущего руководителя Бюро», - отметил он.

В целом же, юрист позитивно оценивает антикоррупционное законодательство относительно создания Антикоррупционного бюро. «Один из его плюсов в том, что в поле зрения Бюро, в первую очередь, попадают парламентарии, министры, депутаты областных советов и Киевского городского совета, руководители и заместители госорганов, секретарь СНБО, все судьи, члены Высшего совета юстиции, прокуроры Генпрокуратуры и областных прокуратур, генералы вооруженных сил, СБУ, МВД и других правоохранительных структур. Кроме того, под проверку могут попасть не просто все чиновники, но и экс-президенты», - считает Пронин.

Также, по его мнению, плюсом является то, что в Украине появляется должность детектива, который будет объединять обязанности следователя и оперативно-розыскного работника. И для него устанавливается достойный уровень зарплаты. К позитивам юрист относит и предложение о создании антикоррупционной прокуратуры, руководителей и сотрудников которой предлагается выбирать на открытом конкурсе.

Главный же минус, по словам Пронина – зарплата следователя или оперативного сотрудника Бюро: «Если раньше предполагалось, что они будут получать около 16 тыс гривен в месяц, позже депутаты выступили за то, чтобы у представителей Бюро не было преференций и они получали зарплату, как другие госслужащие - несколько тысяч гривен».

А пока президент будет раздумывать о назначении руководителя Антикоррупционного бюро, Кабмин на текущей неделе создал и Национальное агентство по предотвращению коррупции. По словам министра юстиции Павла Петренко, агентство станет главным превентивным органом в сфере предотвращения коррупции. Главной его задачей уже установлено введение до конца 2015 года электронной формы декларирования имущества чиновниками.

Хочется верить, что медленная украинская бюрократия не помешает этим амбициозным планам. А первые громкие дела против коррупционеров в масштабах страны Украина увидит до осени.

Ольга Каретникова-Котягина, Татьяна Урбанская