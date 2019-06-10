Зеленский настаивает на увольнении всех глав ОГА - Мендель

В АП заявляют о привлечении международных HR-компаний для отбора кандидатов на должности председателей облгосадминистраций.

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на увольнении председателей всех областных государственных администраций, но прежде всего речь идет о 13 чиновниках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

Читайте такжеУ Зеленского рассказали, как договаривались с Кучмой о его участии в Минском процессе

Она прокомментировала информацию, что могут быть уволены 13 глав ОГА. "На самом деле президент Украины настаивает на том, что должны быть уволены все губернаторы. Сейчас речь идет на самом деле о 13 (лицах). Мы надеемся, у нас продолжается процесс отбора специалистов, которые могут возглавить или стать председателями облгосадминистраций", - заявила Мендель.

По ее словам, критерии отбора - порядочность, профессионализм, отсутствие связей с какими-либо коррупционными схемами.

"Нам помогают в отборе этих людей международные HR-компании. Кроме того, желательно, чтобы эти кандидаты уже имели какой-то план, понимание, с кем они будут работать на местах", - сказала Мендель.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 5 июня принял решение обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой уволить глав областных государственных администраций.