Кабмин требует от Зеленского уволить председателей ОГА

Правительство предлагает как можно быстрее назначить новых руководителей областей.

Кабинет министров Украины обратится к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой уволить глав областных государственных администраций.

Об этом 5 июня на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает ТСН.

По словам премьера, обращение от Правительства до Зеленского будет направлено в этот же день.

"Ми сьогодні подаємо президенту на звільнення голів обласних державних адміністрацій. І очікуємо, що Адміністрація президента разом з Секретаріатом Кабміну обробить механізми відбору нових претендентів на посади голів ОДА, щоб ми спрацювали досить оперативно. Тому що в областях повинні бути управлінці, які будуть нести відповідальність за регіон у межах своїх повноважень. Ми якомога швидше проведемо всі підготовчі роботи", – сказав Гройсман.

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Сам президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что "хочет провести прозрачный конкурс на должности глав ОГА".

Напомним, ранее команда Зеленского встретилась с представителями крупных международных рекрутинговых и HR-агентств, где обсудили с ними возможное сотрудничество в поиске кадров на ряд должностей в системе государственного управления. После инаугурации новоизбранного президента ряд глав областей сразу написали заявления на увольнение.