Сейм Польши разрешил ратификацию соглашения о создании "Укрполлитбриг"

Закон, который после этого поступит в Сенат, поддержали 408 депутатов, пишет Европейская правда со ссылкой на Польское радио.

Как отмечается, главная задача бригады - участие в миротворческих миссиях, а целью создания военной группы является углубление регионального военного сотрудничества и помощь Украине в реформировании вооруженных сил.

Бригада, подразделения которой будут размещаться на территории собственных государств, а штаб командования в Люблине, должна также стать базой для создания очередной боевой группы Евросоюза.

Читайте такжеСНБО договорился о ежеквартальных консультациях с польским Бюро нацбезопасности

"Укрполлитбриг" будет задействована в операциях под эгидой ООН, НАТО и ЕС, а также в рамках различных коалиций, которые созданы в соответствии с Уставом ООН.

Согласно сообщению, в настоящее время продолжается работа над техническим пониманием между Польшей, Украиной и Литвой. После его принятия, рабочие группы смогут приступить к формированию точной структуры бригады.

Как сообщал УНИАН, 14 июля 2014 года президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Польши Дональд Туск обсудили вопрос создания польско-литовско-украинской военной бригады.