Пресс-секретаря Порошенко вызвали 7 июня на допрос в ГБР – Портнов

По словам Портнова, Цеголко вызвали на допрос по факту кражи стульев, обоев, флагов и компьютеров из ситуативной комнаты СНБО.

Пресс-секретаря экс-президента Украины Петра Порошенко Святослава Цеголко вызвали 7 июня на допрос в Государственное бюро расследований.

Об этом бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил в своем telegram-канале.

"На завтра Цеголко вызван повесткой на допрос в ГБР по факту кражи стульев, обоев, флагов и компьютеров из ситуативной комнаты СНБО", - заявил Портнов.

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Как сообщал УНИАН, 28 мая новоназначенный секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты в Администрации президента исчезли мониторы и сeрвeр, на которых хранилась информация.

Об этом Данилюк сообщил на своей странице в Facebook и обнародовал видео, на котором видно, что на местах, где раньше были мониторы и серверы, ничего не осталось.

Демонстрируя состояние ситуативной комнаты, он отметил, что еще месяц назад она выглядела иначе: «На всех стенах были большие мониторы, которые были присоединены к серверам. Все было снято во время смены власти. Такая получилась цивилизованная передача власти в Украине. Остались разве что флаги, под которыми принимались решения во время совещаний».

Также он показал соседнее с ситуационной комнатой небольшое помещение, в котором размещались серверы, с которых поступала информация на мониторы.

«Серверы также были вывезены. Мониторов нет, серверов нет. ... Вряд ли это выглядит как цивилизованная передача власти. Что случилось с серверами, на которых хранилась секретная информация?» - спросил Данилюк.

Позже на видео отреагировал экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, который отметил, что это ситуативная комната Администрации президента и она не имеет отношения к ситуационному центру СНБО, где хранится секретная информация.

В свою очередь экс-пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко сказал, что технику с АП вернули арендодателю.

"Вся техника для ситуационной комнаты Президента была арендована за собственный счет Петра Порошенко и соответственно возвращена арендодателю", - написал он.