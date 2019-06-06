Мосийчук назвал столичный ЛГБТ-марш «шабашем извращенцев» и требует запретить его

Народный депутат назвал представителей ЛГБТ-сообщества "дегенератами и генетическим мусором".

Народный депутат Игорь Мосийчук подал в Окружной административный суд города Киева иск к КГГА, в котором требует запретить проведение гей-парада в центре столицы.

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«Твердо убежден, что проведение шабаша извращенцев в центре столицы противоречит христианской морали, травмирует психику украинских детей, и оскорбляет всех украинцев! Судебный запрет гей-парада не только морально защитит маленьких украинцев от влияния извращенцев и дегенератов, но и защитит их самих от разъяренных традиционалистов!», - указал Мосийчук в своем Facebook.

«Нет, маршам и сборищам извращенцев, дегенератов и генетического мусора в нашем Златоверхом Киеве!», - подытожил депутат.

В этом году «марш равенства» в столице должен состояться 23 июня.

Напомним, в мае в Черновцах во время акции по случаю Международного дня противодействия гомофобии задержаны двое противников ЛГБТ, которые применили слезоточивый газ против полицейских.