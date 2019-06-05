Зеленский: мы ожидаем визита Североатлантического совета в Украину

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина будет продолжать европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Президент Владимир Зеленский выразил надежду на возобновление регулярного диалога в рамках Комиссии Украина-НАТО на высоком уровне.

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Об этом он заявил во время совместной с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции в Брюсселе.

«Мы надеемся возобновить наш регулярный диалог в рамках Комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств, а также министров обороны и иностранных дел. Мы ожидаем визит Североатлантического совета в Украину», - сказал он.

Зеленский добавил, что Украина будет продолжать европейскую и евроатлантическую интеграцию.

«Нам нужны все существующие механизмы, которые помогут нам на этом пути, а также другие, которые союзники будут готовы нам предложить. Но сейчас мы должны сфокусироваться на первоочередной задаче – осуществлении внутренних реформ, которые будут приближать нашу страну к стандартам НАТО», - отметил глава государства.

Как известно, Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушениях прав венгров, проживающих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.