«Укроборонпром» следует вернуть под прямой контроль правительства – председатель ВСК Рады

На сегодняшнем заседании ВСК был предварительно одобрен отчет, который на этой неделе комиссия предложит Верховной Раде для одобрения.

Государственный концерн «Укроборонпром» необходимо вернуть в прямое подчинение Кабинета министров.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам после заседания парламентской временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию сведений по фактам хищений в Вооруженных силах и подрыва обороноспособности государства заявил председатель комиссии Иван Винник.

По словам Винника, на сегодняшнем заседании был предварительно одобрен отчет Временной следственной комиссии, который на этой неделе комиссия предложит Верховной Раде к одобрению.

Говоря о проблематике концерна «Укроборонпром», Винник отметил, что самый большой ущерб был нанесен из-за внесения изменений в законодательство в 2011 году, когда «Укроборонпром» был выведен из-под прямого подчинения Кабмина, и все решения в отношении предприятий концерна начал принимать наблюдательный совет концерна.

Учитывая это председатель комиссии отметил, что проведение аудита «Укроборонпрома», которое инициирует правительство, никоим образом не улучшит ситуацию, поскольку в 2011 году, когда создавался концерн «Укроборонпром», Кабмин был лишен контроля над государственной собственностью в сфере оборонно-промышленного комплекса.

«В частности, устав «Укроборонпрома» нельзя изменить без представления наблюдательного совета концерна. Реорганизовать, включить, исключить предприятия концерна также невозможно без наблюдательного совета. Фактически наблюдательный совет стал владельцем и распорядителем государственного имущества в сфере обороны и безопасности», - подчеркнул Винник.

Кроме того, он добавил, что в отчете говорится о необходимости законодательно рассекретить государственный оборонный заказ. Винник пояснил, что речь не идет о полном рассекречивании, однако не должно быть тайны относительно стоимости оборонной продукции.

«Даже самое секретное вооружение - не может быть тайной его стоимость», - подчеркнул он.

Говоря о выводах ВСК о хищениях военного имущества и разрушении Вооруженных сил в целом, Винник отметил, что хищения в армии начались с 1991 года, однако большинство документов о военном имуществе, датированных до 2006 года, по словам депутата, было уничтожено. Поэтому примерную ситуацию члены комиссии оценивали, начиная с 2006 года.

По словам Винника, масштабные хищения в армии велись в период с 2006 года до 2008 года, когда активно действовали по схеме реализации якобы избыточного имущества Вооруженных сил. В частности, через схему занижения реальной стоимости этого имущества и с последующей продажей его за границу через спецэкспортеров уже по рыночной стоимости. При этом государство в лучшем случае получало деньги за имущество по его оценочной стоимости, а не по реальной.

Кроме того, Винник сообщил, что во времена экс-президента Виктора Януковича разрушение обороноспособности Украины продолжали не только путем распродажи военного имущества, но и путем уничтожения оборонных документов, мобилизационных планов.

«Бывший начальник Генштаба Замана совместно с (экс-министрами обороны) Саламатиным и Лебедевым уже реализовывали финальный этап плана по уничтожению обороноспособности страны, добивая то, что не было добито ранее», - сказал председатель ВСК ВР.

Как сообщал УНИАН, Временная следственная комиссия ВР для проведения расследования сведений относительно фактов хищений в армии и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 годы была создана в июне 2018 года.

28 февраля 2019 года Верховная Рада предоставила этой ВСК полномочия расследовать обнародованную журналистами информацию относительно злоупотреблений в госконцерне «Укроборонпром».