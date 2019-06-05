Изменить статус Керченского пролива: эксперт объяснил, как Украина может открыть путь в Азов кораблям НАТО

В первую очередь необходимо денонсировать соглашение о совместном использовании Азовского моря с Российской Федерацией, считает эксперт.

Украина должна разорвать договор с Россией по Азовскому морю, чтобы обеспечить туда беспрепятственный доступ любых кораблей третьих стран.

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Такое мнение высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, комментируя возможность изменения украинским правительством юридического статуса Керченского пролива, передает «Обозреватель».

"Первое, что надо было сделать, это денонсировать соглашение о совместном использовании Азовского моря с Российской Федерацией. Такие идеи предлагались еще летом и осенью прошлого года, в частности тогдашним уполномоченным президента по вопросам Крыма Борисом Бабиным. Но почему-то они не нашли поддержки", — отметил эксперт.

Мусиенко напомнил, что 12 октября 2018 года на заседании СНБО было принято решение подать в Верховную Раду законопроект о внутренних водах, территориальном море с определением береговой и срединной линии и другие акты.

"После этого должен быть расторгнут договор о сотрудничестве с Российской Федерацией в Азовском море. И, конечно, должно быть признание Керченского пролива международным. Согласно нормам международного права, проливы являются свободными для прохода любых кораблей, в том числе кораблей третьих стран. А не дискриминационно, как сейчас, когда мы должны с Россией согласовывать, какие корабли могут пройти в украинские порты", – заявил он.

По словам эксперта, украинским дипломатам и юристам необходимо выполнять свою работу и быть готовыми к сильному сопротивлению РФ. Тогда Россия "рано или поздно будет вынуждена пойти на уступки и начать исполнять такие решения".