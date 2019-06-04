У Путина прокомментировали возвращение Кучмы в переговоры по Донбассу

Кучма вернулся в Трехстороннюю контактную группу и будет представлять Украину на встрече в Минске 5 июня.

В Кремле заявили, что экс-президент Украины Леонид Кучма, вновь назначенный представителем Украины в Трехсторонней контактной группе, «авторитетный деятель», но для урегулирования на Донбассе важна позиция главы Украинского государства Владимира Зеленского.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Сам по себе Кучма, естественно, весьма авторитетный, опытный деятель, разбирающийся в этой проблематике. Но здесь важна принципиальная позиция главы государства», - сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН, как, по мнению Кремля, возвращение Кучмы в Трехстороннюю контактную группу повлияет на мирное урегулирование ситуации на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, экс-президент Леонид Кучма был назначен официальным представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе 2 февраля 2015 года. 2 октября 2018 года он прекратил участие в работе этой группы.

3 июня президент Владимир Зеленский издал распоряжение, которым Кучма уполномочен на общественных началах представлять Украину в ТКГ. Кучма будет представлять Украину уже на следующем заседании ТКГ, которое состоится в Минске 5 июня.