Зеленский назначил Кулебу уполномоченным президента Украины по правам ребенка

Кулеба был уполномоченным президента Украины по правам ребенка с 18 декабря 2014 года по 19 мая 2019 года.

Президент Владимир Зеленский назначил Николая Кулебу уполномоченным президента Украины по правам ребенка. Об этом говорится в опубликованном на сайте главы государства указе №348/2019. Читайте такжеДень защиты детей: Зеленский призвал оставить детям такую страну, которой они будут гордится "Назначить Кулебу Николая Николаевича уполномоченным президента Украины по правам ребенка", - говорится в документе. Указ датирован 1 июня. Как сообщал УНИАН, Кулеба был уполномоченным президента Украины по правам ребенка с 18 декабря 2014 года по 19 мая 2019 года.

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