Зеленский назначил Кулебу уполномоченным президента Украины по правам ребенка
16:56, 01 июня 2019Политика
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Кулеба был уполномоченным президента Украины по правам ребенка с 18 декабря 2014 года по 19 мая 2019 года.
Зеленский назначил Николая Кулебу уполномоченным президента Украины по правам ребенка / фото i1os.com
Президент Владимир Зеленский назначил Николая Кулебу уполномоченным президента Украины по правам ребенка.
Об этом говорится в опубликованном на сайте главы государства указе №348/2019.
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"Назначить Кулебу Николая Николаевича уполномоченным президента Украины по правам ребенка", - говорится в документе.
Указ датирован 1 июня.
Как сообщал УНИАН, Кулеба был уполномоченным президента Украины по правам ребенка с 18 декабря 2014 года по 19 мая 2019 года.
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