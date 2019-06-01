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Зеленский назначил Кулебу уполномоченным президента Украины по правам ребенка

16:56, 01 июня 2019
Политика
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Зеленский назначил Николая Кулебу уполномоченным президента Украины по правам ребенка / фото i1os.com

Об этом говорится в опубликованном на сайте главы государства указе №348/2019.

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"Назначить Кулебу Николая Николаевича уполномоченным президента Украины по правам ребенка", - говорится в документе.

Указ датирован 1 июня.

Как сообщал УНИАН, Кулеба был уполномоченным президента Украины по правам ребенка с 18 декабря 2014 года по 19 мая 2019 года.

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Теги: #Кулеба#Владимир Зеленский