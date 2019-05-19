Порошенко уволил Кулебу с должности уполномоченного по правам ребенка

Кулеба занимал эту должность с декабря 2014 года.

Президент Украины Петр Порошенко уволил Николая Кулебу с должности уполномоченного президента по правам ребенка. Читайте такжеПорошенко наградил Волкера орденом князя Ярослава Мудрого Соответствующий указ №290 от 19 мая обнародован на сайте главы государства. «Освободить Кулебу Николая Николаевича с должности уполномоченного президента Украины по правам ребенка», - говорится в документе. Как сообщал УНИАН, Кулеба был назначен на должность в декабре 2014 года. Ранее Петр Порошенко уволил своего пресс-секретаря, представителя в Верховной Раде и ряд советников.

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