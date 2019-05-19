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Порошенко уволил Кулебу с должности уполномоченного по правам ребенка

15:44, 19 мая 2019
Политика
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Николай Кулеба уволен с должности Уполномоченного президента Украины по правам ребенка / Facebook - Николай Кулеба

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Соответствующий указ №290 от 19 мая обнародован на сайте главы государства.

«Освободить Кулебу Николая Николаевича с должности уполномоченного президента Украины по правам ребенка», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, Кулеба был назначен на должность в декабре 2014 года.

Ранее Петр Порошенко уволил своего пресс-секретаря, представителя в Верховной Раде и ряд советников.

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Теги: #Порошенко#Кулеба