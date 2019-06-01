Найем рассказал о телефонном разговоре с нардепом Пашинским

Найем заверил, что Пашинский "ничего никогда не решал ни в МВД, ни в полиции", также он не могу никуда никого назначать.

Депутат Верховной Рады и журналист Мустафа Найем иронично "подтвердил" подлинность записи голоса главы парламентского Комитета Верховной Рады по национальной безопасности Сергея Пашинского, опубликованной бывшим первым заместителем главы Администрации Президента Андреем Портновым.

"Прислали ссылку на запись разговора Сергея Пашинского, которую выложил Андрей Портнов. Полностью подтверждаю факт этого разговора. Все так и было", – написал он в своем Facebook.

При этом Найем заверил, что Пашинский "ничего никогда не решал ни в МВД, ни в полиции", также он не мог никуда никого назначать.

"Во время последнего разговора я разволновался и обратился к Сергею Владимировичу не по имени и отчеству, а как мы обычно называем его между собой в парламенте: "Чупакабра, а ты не ох*ел строить из себя вершителя судеб?!" – сказал я ему, и на этом все закончилось", – написал Найем.

Эти слова касались истории с якобы назначением Найема на пост главы Нацполиции.

"Примерно в середине 2016 года я действительно обращался к нему с просьбой содействовать назначению начальником полиции. Подтверждаю также, что в ответ господин Пашинский предложил поработать год-полтора участковым в Краматорске, потом перевести главой управления в Днепр и примерно к лету прошлого года я должен был возглавить Национальную полицию Украины. Честно говоря, я ожидал, что этот путь будет короче, но поскольку других вариантов не было, я вынужден был согласиться", – говорится в сообщении.

При этом Найем спешит уточнить, что "вся эта басня – чушь с самого начала и до конца".

Как сообщал УНИАН, ранее Портнов выложил в сеть разговор-компромат на Пашинского. За "аудиофайл и хорошую работу" он поблагодарил главу СБУ Василия Грицака.