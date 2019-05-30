Глава МИД ФРГ заявил о привлечении экспертов для ускорения установления мира на Донбассе

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас настаивает на необходимости "оживить" выполнение Минских соглашений.

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявляет, что эксперты стран «нормандского формата» (Украины, ФРГ, Франции и России) обсудят пути ускорения установления мира на Донбассе.

Читайте также"Очень полезно и содержательно": глава МИД Франции поделился впечатлениями от встречи с Зеленским

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МИД Германии сказал в Киеве после совместной с министром иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом встречи с президентом Владимиром Зеленским.

В частности, немецкий министр подчеркнул, что с Зеленским был проведен "очень хороший разговор".

"Мы пришли к согласию о том, что в «нормандском формате», в рамках переговоров между Францией, Германией, Россией и Украиной мы будем стараться выполнить Минские договоренности для установления мира на востоке Украины, и, я думаю, что в рамках этого формата мы можем достичь этого", - подчеркнул Маас.

При этом, по его словам, Зеленский заявил, что «мир для него является абсолютным приоритетом».

«И мы его в этом поддерживаем», - подчеркнул Маас.

"Мы будем со своими экспертами разговаривать о том, как можно ускорить этот процесс, потому что сейчас была определенная пауза, и этого признавать и принимать нельзя", - отметил Маас.

По его словам, эксперты будут работать над тем, чтобы снова оживить «минский процесс» для достижения мира на востоке Украины.