Рада признала Пласт: теперь его будут поддерживать из бюджета

Цель государственного признания Национальной скаутской организации - чтобы каждый ребенок и молодой человек в Украине и за рубежом могли участвовать в пластовом движении.

Верховная Рада приняла Закон «О государственном признании и поддержку Пласта - Национальной скаутской организации Украины» (№10184).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 228 народных депутатов из 342, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом определено, что пластовое движение - организация Пласта, которая действует в Украине и в других странах мира.

Цель государственного признания Пласта - институциональная поддержка Пласта, чтобы Пласт стал доступным для каждого ребенка и молодого человека в Украине, а пластовое движение было доступным для всех детей и молодежи, постоянно проживающих за пределами Украины (украинской диаспоры).

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Пласт имеет свою символику (знак отличия), шрифт, другие символы, в частности пластовую униформу. Запрещается использование символики, шрифтов, других символов Пласта, пластовой униформы физическими и юридическими лицами без согласия Пласта и для целей, не связанных с деятельностью организации.

Пласт осуществляет подготовку, сертификацию квалификации и допуск к образовательной деятельности пластовых воспитателей по пластовым (скаутским) методам.

Образовательная деятельность по пластовым методам в системе образования подлежит обязательной сертификации, оформляется Пластом под контролем центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере образования и науки.

Пласт является всеукраинской молодежной организацией и действует как общественная организация.

Государство гарантирует финансовую поддержку Пласта через выделение в государственном и местных бюджетах целевых средств на реализацию программ содействия развитию Пласта.

Законом также внесены изменения в законы "О культуре" и "О внешкольном образовании".

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, Пласт за 30 лет своей возрожденной деятельности в Украине стал не только самой молодежной организацией с многочисленной членской базой (более 8 тыс. членов), но и многочисленной скаутской организацией на всем постсоветском пространстве, включая страны Балтии.

Пласт также является наибольшей украинской молодежной организацией в мире, то есть включая ячейки украинской диаспоры. Сегодня пластовые ячейки действуют в более 20 странах и на всех континентах.