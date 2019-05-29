Садовый отреагировал на штурм горсовета во Львове: указал на барыг и БПП

Мэр Львова утверждает, что за пикетами Ратуши стоит банальный криминалитет и местные барыги, которые хотят грабить город.

Городской председатель Львова и лидер партии "Самопомощь" Андрей Садовый заявил, что за организацией драки и потасовки в городском совете стоят представители партии "Блок Петра Порошенко" во Львове.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Я предупреждал главного милиционера области, что за анонсированными пикетами Ратуши стоит банальный криминалитет и местные барыги, которые хотят грабить город. К сожалению, реакции не было никакой. Сегодняшние события - следствие игнорирования очевидных фактов", - отметил Садовый.

По его словам, если и после этого реакции не будет, то он сделает вывод, что полиции в области нет и окажется, что дело защиты города от бандитов - это исключительно внутреннее дело Львова.

Садовый также обратился к нескольким львовян и среде Украинского католического университета.

"Я очень надеюсь, что и в этой абсолютно дикой ситуации, которая сейчас происходит во Львове (обливание краской людей, избиение и нападение с ножами на работников Ратуши) и за которой стоят представители партии БПП во Львове, вы также не промолчите", - написал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня во Львове несколько десятков молодых людей, которые назвали себя активистами различных общественных организаций, ворвались в здание Львовского городского совета, взломав дверь.

После избиения во время штурма Львовского городского совета с травмой селезенки госпитализирован руководитель департамента «Администрация городского председателя» Евгений Бойко.