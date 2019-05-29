БПП проведет 30 мая заседание фракции с участием Гройсмана – депутат

Заседание фракции БПП пройдет завтра в 9:00.

Фракция «Блок Петра Порошенко» в четверг, 30 мая, проведет заседание фракции с участием подавшего в отставку премьер-министра Владимира Гройсмана.

Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

«Завтра в 9.00 заседание фракции БПП с участием премьер-министра», - написал он.

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Напомним, ранее Гройсман рассказал, что бывший глава государства Петр Порошенко предлагал ему объединиться на выборах в Верховную Раду, но он не принял такое предложение.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Гройсман заявил, что принял решение подать в отставку с поста главы правительства сразу после проведения очередного заседания Кабинета министров 22 мая.

22 мая он отметил, что, как и обещал ранее, в этот день подаст свое заявление об отставке в Верховную Раду. "Я заявил и принял решение, что подам в отставку. Сегодня свое заявление я подам в Верховную Раду Украины ...", - сказал премьер.

Гройсман был назначен главой правительства 14 апреля 2016 года. Ранее он неоднократно заявлял, что планирует принимать участие в парламентских выборах.