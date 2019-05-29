"Все ждут отмашки из Кремля": адвокат рассказал о варианте освобождения украинских моряков

Адвокат моряков подчеркнул, что за всю историю Международного трибунала ООН по морскому праву (а это 26 дел) еще не было ни одного случая, чтобы какое-либо государство не выполнило его решения.

Пока что нет свидетельств того, что Россия собирается выполнять решение Международного трибунала ООН по морскому праву и освобождать украинских моряков-военнопленных. Но как только в Московский суд поступит "отмашка" из Кремля, переиграть ситуацию можно за 1-3 дня.

Об этом рассказал адвокат Николай Полозов, который координирует защиту моряков, передает «Обозреватель». Он не исключил и такого варианта: власти РФ отпускают заключенных под подписку о невыезде и "закрывают глаза" на их "бегство", а потом судят заочно.

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По словам Полозова, официально в России вряд ли успеют завершить предварительное расследование дела до 25 июня (этот срок установил трибунал).

"Сегодня (28 мая. – Ред.) следователи предоставили нам новый график следственных действий. Этот график расписан с 3 по 20 июня. Но это не завершение дела. У нас будет только ознакомление с материалами экспертиз, которые были проведены до того", – отметил адвокат.

При этом он обратил внимание, что у следствия есть право изменить меру пресечения. Например, на подписку о невыезде или домашний арест.

"Тем более, что мы предлагали изменить меру пресечения: чтобы моряков выпустили из Лефортово, и они могли разместиться, например, в гостинице посольства Украины в Москве", – уточнил юрист.

А по российскому уголовно-процессуальному законодательству, добавил он, по делам о тяжких преступлениях обвиняемого могут судить заочно, если он находится за пределами РФ.

"То есть никто не мешает российской власти изменить меру пресечения на подписку о невыезде. Закрыть глаза на то, что моряки уехали из России. И дальше расследовать это дело в их отсутствии, проводить суд при их отсутствии, выносить любые приговоры и тому подобное. Такая опция тоже существует. Вопрос в том, насколько Кремль готов сейчас нагнетать эту обстановку и демонстративно пренебрегать выполнением решения Международного трибунала", – пояснил Полозов.

Что касается последнего решения Московского городского суда от 27 мая продлить арест еще восьми украинским морякам, то адвокат считает его вполне ожидаемым.

"В России нет независимого суда. И в таких делах все ждут отмашку из Кремля. Если отмашки нет, все продолжают действовать в том же направлении, в котором они и работали. То есть решение Мосгорсуда было ожидаемым, потому что в Кремле еще не приняли решение и не могли принять его так быстро, для этого нужно время", – констатировал он.

Полозов подчеркнул, что за всю историю Международного трибунала ООН по морскому праву (а это 26 дел) еще не было ни одного случая, чтобы какое-либо государство не выполнило его решения.

"Пока внешне ничто не свидетельствует о том, что российская власть собирается выполнять решение трибунала. Но если такое решение будет принято, переиграть всю ситуацию можно в один, максимум в три дня. И моряков отдать, и дело дальше вести, и до 25 июня сказать: пожалуйста, мы все сделали. Все будет зависеть от того решения, которое сейчас примет Кремль", – уверен он.

"Я не исключаю, что если до 25 июня российская власть не отпустит моряков, не вернет захваченные корабли, тогда может быть инициирован процесс усиления санкций против РФ со стороны западных союзников", – резюмировал юрист.