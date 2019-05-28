Покинутый Ахметовым Ляшко отдался Порошенко - СМИ

По информации СМИ, Порошенко станет новым спонсором Ляшко.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко оседлал риторику против Владимира Зеленского и объявил об уходе к нему в оппозицию.

Как рассказал "Стране" источник в Радикальной партии, ее лидер уже договорился о новом спонсорстве с Петром Порошенко.

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СМИ отмечают, что именно в интересах Порошенко глава радикалов будет критиковать и троллить Зеленского до конца выборов.

Ранее журналисты сообщали, что Ринат Ахметов перестал финансировать Радикальную партию Олега Ляшко. Это якобы связано с плохими перспективами радикалов войти в следующий парламент.

При этом у Ляшко уже начались центробежные процессы - из партии вышел нардеп и член политсовета Игорь Мосийчук. По информации СМИ, будут и другие беглецы.