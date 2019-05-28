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Покинутый Ахметовым Ляшко отдался Порошенко - СМИ

13:08, 28 мая 2019
Политика
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Ляшко будет за деньги Порошенко троллить Зеленского, пишут журналисты / фото УНИАН

Как рассказал "Стране" источник в Радикальной партии, ее лидер уже договорился о новом спонсорстве с Петром Порошенко.

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СМИ отмечают, что именно в интересах Порошенко глава радикалов будет критиковать и троллить Зеленского до конца выборов. 

Ранее журналисты сообщали, что Ринат Ахметов перестал финансировать Радикальную партию Олега Ляшко. Это якобы связано с плохими перспективами радикалов войти в следующий парламент.

При этом у Ляшко уже начались центробежные процессы - из партии вышел нардеп и член политсовета Игорь Мосийчук. По информации СМИ, будут и другие беглецы. 

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Теги: #Рада#Олег Ляшко#Ахметов#Петр Порошенко#Владимир Зеленский