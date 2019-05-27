ООН призвала Украину обеспечить квоту для женщин в Раде

В ООН готовы сотрудничать с женщинами и мужчинами в Украине для достижения "социальной справедливости и устойчивого развития в стране".

Координатор всей системы ООН в Украине и по совместительству координатор по гуманитарным вопросам в поддержку равного участия женщин в парламентских выборах Оснат Лубрани заявила о необходимости по крайней мере 30-процентной квоты для женщин-кандидатов в избирательных списках партий на внеочередных выборах парламента Украины.

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Лубрани выступила в поддержку равного участия женщин во внеочередных выборах в Украине. Ее цитирует представительство ООН в Украине.

"Учитывая предстоящие парламентские выборы, от имени ООН я хотела бы обратить внимание на важность равного участия женщин в выборах и их представительства в следующем созыве Верховной Рады. Женщины составляют 54 процента населения Украины, но в течение всей истории они только в незначительной степени были представлены в правительстве и Верховной Раде и никогда не занимали должность президента", - подчеркнула координатор системы ООН в Украине.

Она призвала "проявить политическую волю и отвагу в реализации не менее 30-процентной квоты для женщин-кандидатов в избирательных списках политических партий".

"Я бы хотела апеллировать к обязательствам Украины, в соответствии с Конвенцией ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, которую она ратифицировала. Статья 4 требует от государства реализовать временные специальные меры, включая квоты, а статья 7 призывает к ликвидации дискриминации в отношении женщин в политической и общественной жизни страны", - отметила Лубрани.

Также координатор заверила, что в ООН готовы сотрудничать с женщинами и мужчинами в Украине для достижения "социальной справедливости и устойчивого развития в стране".

Напомним, что 22 марта в Верховной Раде впервые появились женщины-охранники.