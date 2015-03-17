8 мая в Москве запланирована встреча некоторых глав государств СНГ - Лавров

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на заседании оргкомитета по празднованию 70-летия Победы.

«Мы уделяем особое внимание укреплению координации и действия с партнерами по СНГ. Готовится неформальная встреча лидеров стран СНГ, которые будут принимать участие в мероприятиях, и эту специальную встречу предлагается провести в канун 9 мая, 8 мая в формате тех глав государств, которые прибудут в Москву», - сказал Лавров.

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По его словам, главы СНГ должны принять специальное обращение к ветеранам фронта и труженикам фронта.

«Это имело бы важное объединяющее значение и для ветеранов, и для нашего взаимодействия с нашими ближайшими соседями, в том числе в наших усилиях по противодействию фальсификации истории», - сказал Лавров.

Ранее УНИАН сообщал, что Путин считает, что Россию хотят лишить статуса страны-победителя в ВОВ.