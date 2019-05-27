В США будут искать пути скорейшего возвращения на родину военнопленных украинских моряков - сенатор

Об этом сенатор Лэнкфорд заявил во время своего рабочего визита в Одессу.

США будут искать пути скорейшего возвращения на родину украинских военных моряков, захваченных в плен Россией в 2018 году в Керченском проливе.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Одессе заявил журналистам член Комитета по вопросам безопасности и разведки Сената США Джеймс Лэнкфорд.

«Я понимаю, что сердца всех граждан Украины и Одессы очень волнуются за возвращение украинских моряков, взятых в плен российскими властями. Мы будем искать пути их скорейшего возвращения на родину и к их семьям», - заявил Лэнкфорд.

Он добавил, что сегодня в рамках его рабочего визита в Одессу, в которую он прибыл впервые, также состоятся встречи с командованием ВМС ВСУ, других родов войск, а также представителями местных властей. В программе – обсуждение вопросов экономики, укрепления сотрудничества между странами.

Сенатор также заявил, что после Одессы отправится с рабочим визитом в Киев.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира «Яни Капу» и катерам «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву обнародовал решение о применении временных мер в деле по иску Украины к РФ. Суд обязал Россию освободить 24 украинских моряков и суда. В то же время суд не удовлетворил просьбу Украины обязать РФ прекратить уголовное преследование пленных.

Согласно решению суда, РФ до 25 июня должна проинформировать суд о выполнении приказа об освобождении украинских моряков и судов.

В МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имеет юрисдикции рассматривать требования Украины к РФ освободить захваченных моряков и военные суда.