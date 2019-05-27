Религиовед рассказал о шаге к признанию ПЦУ другими православными церквями

По его словам, Константинопольская патриархия и ее союзники озабочены тем, чтобы "склонить другие автокефальные церкви греческой традиции скорее признать ПЦУ".

Элладская православная церковь высвятит епископа Православной церкви Украины, чтобы ускорить процесс признания ПЦУ другими поместными православными церквами.

Об этом рассказал религиовед Ростислав Мартынюк, передает «Обозреватель». По его словам, греческий епископ будет направлен на новую мариупольскую кафедру ПЦУ.

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Как сообщил Мартынюк, нового епископа будут рукополагать в Греции, его имя Епифаний, как и у предстоятеля ПЦУ. После рукоположения он будет инкорпорирован в епископат ПЦУ.

По его словам, Константинопольская патриархия и ее союзники озабочены тем, чтобы "склонить другие автокефальные церкви греческой традиции скорее признать ПЦУ, вступить в полнокровное евхаристическое общение".

"Рукоположение нового епископа для ПЦУ в Элладской церкви будет говорить о том, что греческая машина будет работать в том направлении, который она задала, поддержав Томос. Это признание и поддержка Православной церкви Украины", – пояснил Мартынюк.

Ранее глава Элладской православной церкви архиепископ Иероним II во время богослужения в Афинах вспомнил Православную церковь Украины в перечне поместных автокефальных православных церквей (диптихе).

Упоминание православных церквей в диптихе является одним из ключевых признаков евхаристического общения между ними. Первую строчку в диптихе занимает Константинопольский патриархат. Православная церковь Украины упоминается 15-й.