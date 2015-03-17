В Генпрокуратуре создадут департамент по реформам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге в Киеве заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе.

«Мы будем создавать новый департамент по реформам, он будет сопровождать все системные реформы прокуратуры, начиная от слияния районных прокуратур в местные, заканчивая новыми стандартами», - сказал он.

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«Мы будем работать над удалением лишних бюрократических барьеров в работе прокурора. Мы будем внедрять современные механизмы расследования, современные механизмы по контролю над качеством (расследований - УНИАН), современные механизмы и направления по набору кадров, карьерному росту и так далее», - добавил Сакварелидзе.

По его словам, «для этого есть и ресурс у прокуратуры, и возможность для того, чтоб дать возможность нашим сотрудникам и новым людям, чтоб они нашли себя в прокуратуре».