Меджлис готов предоставить Зеленскому информацию о крымских политзаключенных – Чубаров

По словам Рефата Чубарова, президент Украины не сможет обходить стороной вопрос Крыма и крымских татар.

Меджлис крымскотатарского народа готов поделиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и его администрацией информацией, которая может помочь освободить украинских граждан, которых удерживают в России и аннексированном Крыму по политическим мотивам.

Об этом рассказал глава Меджлиса Рефат Чубаров, пишет Крым.Реалии.

"Мы готовы максимально поделиться своими представлениями, что до этого было сделано, что делается, и самое главное - что необходимо сделать. Будет такое пожелание со стороны президента - мы это сделаем. Пока еще таких сигналов о том, что сядем и поговорим по Крыму, такого не было", - сказал глава Меджлиса.

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По словам Чубарова, президент Украины не сможет обходить стороной вопрос Крыма и крымских татар.

"Президент, который поставит себе цель восстанавливать территориальную целостность Украины, президент, чьи действия будут направлены на обеспечение прав во временно оккупированном Крыму - не может обойти Крым и крымскотатарскую проблему", - считает он.

Глава Меджлиса добавил, что новая администрация президента «судя по всему, пока изучает, с чего начать».

Напомним, ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отметил изменение настроений населения в оккупированном Крыму после пяти лет российской оккупации.