Зеленский отрицает возможность переговоров с Россией

На вопрос журналистов, будут ли переговоры с Россией, Зеленский ответил, что "нет".

Президент Владимир Зеленский отрицает возможность ведения переговоров с Россией.

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Об этом он сказал перед началом своего выступления на IForum, передает «Громадське».

На вопрос журналистов, будут ли переговоры с Россией, Зеленский ответил, что «нет».

На самом форуме Зеленский извинился за то, что посетители проходили через рамки, и пошутил, что кто-то из присутствующих на событии придумает альтернативу рамочному контролю.

Как сообщал УНИАН, 21 мая глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что власть рассматривает вынесение на всенародный референдум вопрос о заключении мирных договоренностей с Россией.