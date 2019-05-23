Комитет Сената США утвердил резолюцию по Украине

Комитет по иностранным отношениям Сената США рассмотрел и рекомендовал резолюцию к принятию полным составом верхней палаты Конгресса.

В Сенате США утверждена к одобрению резолюция, посвященную 5-й годовщине Революции Достоинства, которая чтит память Небесной Сотни и осуждает продолжающуюся российскую агрессию в отношении Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Посольства Украины в США на странице в Facebook.

Комитет по иностранным отношениям Сената США рассмотрел и рекомендовал резолюцию к принятию полным составом верхней палаты Конгресса. Резолюция внесена на рассмотрение верхней палаты Конгресса США, сопредседателями Сенатского украинского кокуса, сенатором-республиканцем Робертом Портманом и демократом Ричардом Дурбиным. Ее соавторами являются более двух десятков сенаторов от Республиканской и Демократической партий.

В документе, в частности, приветствуется достигнутый Украиной прогресс в утверждении верховенства права, приближении страны к евроатлантическим нормам и стандартам, усилении боеготовности Вооруженных Сил Украины и их совместимости с критериями НАТО, а также создание автокефальной Православной Церкви Украины.

Также подтверждается неизменная приверженность Правительства США поддержке усилий украинской власти по внедрению демократических и рыночных реформ, восстановлению территориальной целостности государства, а также оказанию дополнительных летальных и не летальных видов помощи по безопасности для укрепления обороноспособности Украины “на земле, в море и в воздухе”.

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В документе отмечается важность продолжения реформ в Украине, направленных на борьбу с коррупцией, построение прочной и свободной экономики, утверждения демократии и верховенства права.

Кроме того, в резолюции содержится призыв к Кремлю немедленно освободить членов экипажа захваченных в Керченском проливе судов украинских ВМС как таких, которые подпадают под действие Женевских конвенций 1949 года, и выражается поддержка всем украинским политическим заключенным, содержащимся в РФ и подконтрольных ей территориях на основе сфабрикованных обвинений.

Также осуждаются продолжающиеся дестабилизирующие действия РФ в отношении Украины, подчеркивается необходимость сохранения жесткого санкционного режима против России, а также подтверждается Декларация Госдепартамента США о непризнании незаконных попыток РФ аннексировать украинский Крым.

Сенаторы также подчеркивают, что газопровод “Северный поток – 2” представляет значительную угрозу безопасности Европы, направленный на подрыв экономической стабильности Украины и усилению ее уязвимости перед дальнейшими российскими военными интервенциями.

Ранее УНИАН сообщал, что Комитет по ассигнованиям Палаты представителей США (нижняя палата Конгресса) утвердил проект закона о поддержке Украины в 2020-м финансовом году.