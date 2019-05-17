Комитет Конгресса США одобрил 445 миллионов долларов помощи для Украины

Законопроект о выделении денег в 2020 году должен быть одобрен Палатой представителей, поддержан Сенатом и подписан президентом США.

Комитет по ассигнованиям Палаты представителей США (нижняя палата Конгресса) утвердил проект закона о поддержке Украины в 2020-м финансовом году.

Об этом сообщает посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

«Проект «Закона относительно ассигнований Государственного департамента зарубежных операций и смежных программ на 2020-й финансовый год» определяет смету помощи Украине по линии Госдепартамента США, Агентства США по международному развитию и причастных ведомств в сумме 445,7 млн долларов», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что указанная сумма включает, в частности, ассигнования в размере 115 млн долларов для предоставления Украине политики помощи по программе «Международное военное финансирование».

«Важно, что указанный документ запрещает направление средств американской помощи на финансирование действий, связанных с признанием суверенитета России над Крымом или любой другой территорией Украины», - заявили украинские дипломаты.

Кроме того, комитет рекомендовал Госдепу США и Агентству международного развития США продолжать взаимодействие с украинской стороной в реализации программ реабилитации и адаптации украинских военных, в помощи новосозданному Министерству по делам ветеранов Украины, а также в дальнейшем развитии борьбы с киберугрозами со стороны РФ.

Вместе с тем для вступления в силу законопроект должен быть одобрен полным составом Палаты представителей, поддержан Сенатом и подписан президентом США.