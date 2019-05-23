Порошенко прокомментировал открытые против него уголовные производства

Экс-глава государства связывает расследования с началом избирательной кампании в парламент.

Бывший президент Украины Петр Порошенко считает открытые против него уголовные производства признаком начала парламентской избирательной кампании.

Об этом он сказал журналистам во время посещения фестиваля "Книжковий Арсенал", передает Украинская правда.

"Это признак начала парламентской избирательной кампании. Я очень внимательно слежу за теми обвинениями, которые идут не от моих врагов, а от врагов Украины", – заявил Порошенко.

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Он называет дела против себя "политическим преследованием".

"Если подается жалоба в следственные органы на то, что украинские военные корабли, которые шли защищать Азовское побережье Мариуполя в рамках рутинной ротации, является провокацией против Российской Федерации, это попытка переложить ответственность с Российской Федерации, страны-агрессора... на власть Украины... Я готов отвечать за это", – утверждает Порошенко.

Он также уверяет, что готов отвечать за свои действия по получению Украиной томоса, потому что "это был правильный решительный шаг".

По словам Порошенко, "политический деятель из пятой колонны" пожаловался, что президент якобы совершил давление для получения томоса.

"Когда пытаются обвинить в том, что в 2014 году после 10-дневного режима одностороннего прекращения огня, когда по нашим войскам вели огонь из всех средств... и я тогда отдал приказ на контрнаступление, и в результате этого контрнаступления мы освободили две трети оккупированного Донбасса. И это был "преступление" против Украины. Я готов нести ответственность за это "преступление", – добавил экс-президент.

В то же время, Порошенко не прокомментировал производство, открытое против него Специализированной антикоррупционной прокуратурой из-за возможных энергетических махинаций.

Ранее УНИАН сообщал, что Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла производство по факту преступной деятельности служебных лиц ПАО "Центрэнерго" и Фонда государственного имущества Украины. Фигурантом дела, среди прочих, является экс-президент Украины Петр Порошенко.