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Заместитель главы АП объяснил, почему Богдан не подпадает под закон о люстрации (видео)

15:19, 22 мая 2019
Политика
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Андрей Богдан / REUTERS

Заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка подчеркивает, что нет нарушений в назначении Андрея Богдана на должность главы АП в контексте закона о люстрации.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в ответ на вопрос, есть ли такие нарушения в назначении Богдана.

"Закон о люстрации не распространяется на должности в органах государственной власти. Администрация президента не является органом государственной власти. Закон абсолютно четкий", - подчеркнул представитель АП.

Отвечая на вопрос, подтверждает ли он кандидатуру экс-министра финансов Александра Данилюка на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, Рябошапка заметил: "Вчера об этом сказал глава Администрации Андрей Богдан".

Как сообщал УНИАН, 21 мая президент Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой Администрации президента Украины.

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Теги: #люстрация#Богдан#Администрация президента