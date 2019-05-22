Парубий - "Оппозиционному блоку": в воздухе не "запах реванша, а запах горящих шин"

Спикер заявляет, что украинский народ не даст «Оппоблоку» отменить законы о декоммунизации и об украинском языке

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, обращаясь к «Оппозиционному блоку», что в воздухе "не запах реванша, а запах горящих шин».

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал во время внеочередного заседания парламента в ответ на выступление народного депутата Украины Александра Долженкова (фракция «Оппозиционный блок»).

Долженков отметил, что «Оппоблок» в следующем созыве Верховной Рады отменит закон о декоммунизации и языковой закон «как неконституционные».

Он назвал политические силы, которые поддерживали президента Петра Порошенко, «временным явлением в этой политике».

В ответ Парубий отметил: «Вы не сможете отменить ни закон о декоммунизации, ни закон о языке - вам не позволит украинский народ никогда... Вы думаете, что это в воздухе запах реванша. Принюхайтесь тщательнее - это запах горящих шин. И запомните Майдан. Украинский народ не позволит вам никогда разрушить основополагающие фундаментальные ценности в Украине», - подытожил глава Верховной Рады.