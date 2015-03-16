Сын Авакова обзавелся элитной квартирой за $1 миллион - СМИ

Об этом сообщается на сайте проекта «Гарна хата», пишут Наші гроші.

Александр стал владельцем квартиры 30 мая 2014 года, через три месяца после назначения его отца Арсена Авакова главой МВД. Шестикомнатная квартира общей площадью 375 кв метров может стоить более $1 млн, поскольку квартиры в этом комплексе продают от $3 тыс/кв м.

Читайте такжеСМИ: Элитный дом экс-министра Ставицкого осенью оформили на кипрский оффшор

Харьковчанин Арсен Аваков до того, как стать министром, несколько лет скрывался в Италии, поскольку в Украине имел проблемы с правоохранительными органами и мэром Харькова Геннадием Кернесом. Ранее он был одним из крупнейших бизнесменов, а также губернатором Харьковщины.

По назначении на пост министра Арсен Аваков обнародовал декларацию о доходах за 2013 год. В ней была указана зарплата 247 тыс грн., еще 35 тыс грн. материальной помощи народному депутату, 18 тыс евро было получено из заграницы.

Также Авакова указал, что имеет ценных бумаг и вкладов в уставные капиталы фирм на 9 млн грн., из которых 8,8 млн грн. приходятся на зарубежные. Денег на депозите Аваков не держал. Следовательно, стоимость квартиры сына превышала все доходы и стоимость ценных бумаг отца. Сам министр указал в декларации три квартиры - две небольшие (возможно трехкомнатные) в Харькове и Чугуеве, и одну площадью почти 700 кв. м в Харькове.

Данных о бизнесе младшего Авакова в открытых источниках нет. Известно, что он имел 1,5% акций отцовской фирмы «Инвестор».

Квартиру Авакову продал Иван Куровский - экс-нардеп от Партии регионов, владелец компании «Житлобуд», которая и строила «Альпийский».

Жилой комплекс имеет 121 квартиру и подземный паркинг на 242 места, круглосуточную охрану, собственный фитнес-центр с бассейном.