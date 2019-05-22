Верховная Рада сегодня не будет рассматривать кадровые вопросы – глава АП

Депутаты на внеочередном заседании будут рассматривать только два законы, связанные с избирательным процессом.

Глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что на внеочередном заседании Верховной Рады, которое должно начаться сегодня в 12:00, запланировано рассмотрение кадровых вопросов.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "112 Украина" во вторник вечером.

«Насколько я понимаю, завтра (22 мая - УНИАН) не будет кадровых вопросов», - заявил он.

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Богдан отметил, что по повестке дня заседания ВР, которое назначено на 12:00 среды, 22 мая, есть договоренность о голосовании двух законов. «Первый закон – об изменениях в закон о выборах народных депутатов, второй – это технический закон, который изменяет порядок конкурсов на закупку услуг для проведения выборов».

Как сообщал УНИАН, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Андрею Парубию касаемо созыва внеочередного заседания парламента на 22 мая. "Прошу председателя Верховной Рады Андрея Парубия созвать 22 мая внеочередное заседание парламента для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов". К своему сообщению он добавил фото обращение к Парубию, в котором просит включить в повестку дня заседания 22 мая вопрос внесения изменений в законы "О выборах народных депутатов Украины" и "О публичных закупках".

В тот же день Парубий издал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания ВР 22 мая.