Зеленский попросил Парубия срочно созвать Раду (документ)

Заседание должно состояться для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов.

Президент Украины Владимир Зеленский просит председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента на 22 мая.

Об этом говорится в сообщении на странице Зеленского в Twitter.

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"Прошу председателя Верховной Рады Андрея Парубия созвать завтра, 22 мая, внеочередное заседание парламента для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов", - говорится в сообщении.

К своему сообщению он добавил фото обращения к Парубию. В нем Зеленский просит включить в повестку дня заседания 22 мая вопрос о внесении изменений в законы «О выборах народных депутатов Украины» и «О публичных закупках».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 мая, Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля.